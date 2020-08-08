Луцкий замок открыли для туристов
Об этом сообщают на странице Управления туризма и продвижения города Луцкого городского совета, передает "Еспресо.Запад".
Также в городе снова заработают музеи: с 8 августа Художественный музей г. Луцка, с 9 августа - Волынский краеведческий музей, Музей волынской иконы, Музей истории Луцкого братства.
Посещение разрешается в защитных масках и с соблюдением других карантинных норм.
Луцкий замок, или замок Любарта, - верхний замок Луцка, один из крупнейших, старейших и наиболее хорошо сохранившихся в Украине замков. Главный объект историко-культурного заповедника "Старый Луцк", культурный центр и самое старое сооружение Луцка.
- Напомним, до сих пор Луцк находился в "красной" зоне карантина.
- Только с 8 августа по решению Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций город перевели в "оранжевую" зону .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
Читайте также
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
-
-