Луцкий замок открыли для туристов

8 августа, 2020, 15:59

Луцкий замок вернули в обычный режим и начали принимать туристов

Об этом сообщают на странице Управления туризма и продвижения города Луцкого городского совета, передает "Еспресо.Запад".

Также в городе снова заработают музеи: с 8 августа Художественный музей г. Луцка, с 9 августа - Волынский краеведческий музей, Музей волынской иконы, Музей истории Луцкого братства.

Посещение разрешается в защитных масках и с соблюдением других карантинных норм.

Луцкий замок, или замок Любарта, - верхний замок Луцка, один из крупнейших, старейших и наиболее хорошо сохранившихся в Украине замков. Главный объект историко-культурного заповедника "Старый Луцк", культурный центр и самое старое сооружение Луцка.

Напомним, до сих пор Луцк находился в "красной" зоне карантина.

Только с 8 августа по решению Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций город перевели в "оранжевую" зону .

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