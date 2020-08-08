Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина

8 августа, 2020, 15:37

Киев и восемь областей не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

В Минздраве напомнили, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

По состоянию на утро субботы, 8 августа 2020 г. на территории Украины официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за весь период наблюдений, которій ведется с начала текущего года - 1489.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb