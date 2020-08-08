Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.
В Минздраве напомнили, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.
Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
- По состоянию на утро субботы, 8 августа 2020 г. на территории Украины официально зарегистрировано наибольшее количество инфицированных COVID-19 за весь период наблюдений, которій ведется с начала текущего года - 1489.
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