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Espreso.tvОбществоКиев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина


фото: Укрінформ
Киев и восемь областей не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Не готовы к смягчению карантина Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

В Минздраве напомнили, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

 

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