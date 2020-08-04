Кравчук рассказал, какую роль готовят Фокину в ТКГ

4 августа, 2020, 22:07

По словам Леонида Кравчука, Витольд Фокин в ТКГ будет координатором между "гражданским обществом ОРДЛО" и теми, кто покинул эту территорию

Об этом председатель Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук рассказал в программе "Итоги с Анной Валевской", передает Espreso.TV.

На вопрос ведущей, какой будет позиция Украины в Трехсторонний контактной группе, Кравчук ответил:

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"Мы будем добиваться мира через дискуссии, через разного рода обсуждение тех или иных проблем, мы будем идти на встречу друг другу".

Он отметил, что говорить о какой-то особой стратегии не приходится. "Есть шаги, шаги к миру", - подчеркнул Кравчук.

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"Мы готовы в поисках таких шагов, и эта задача будет поставлена, сначала как координатор, потом посмотрим, Витольд Фокин. Он попытается коммуницировать с теми, кто из Донецка и Луганска находится в Украине и теми, кто находится на неконтролируемых Украиной териториях. Это гражданское общество. Там не только есть вожаки и боевики. Нам надо знать, что думает, чего хочет гражданское общество", - заявил Леонид Кравчук.

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