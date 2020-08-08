Каталония провозгласила себя "республикой" и отказалась повиноваться королю Испании

8 августа, 2020, 12:03

Региональный парламент испанской Каталонии провозгласил эту провинцию "республикой" и заявил об отказе иметь что-то общее с испанской монархией

Об этом сообщила влиятельная местная газета El Periodico , которая выдается в Барселоне, передает Еспресо.TV .

"Парламент заявляет, что Каталония является республикой, и поэтому она не признает и не хочет иметь никакого короля", - говорится в начале резолюции.

В то же время, отмечается, что провинция и дальше остается в составе Испании и признавать действующий испанское правительство во главе с Педро Санчесом.

Зато Каталония призывает правительство в Мадриде "не сотрудничать и не участвовать в чем, где задействованы члены испанской монархической семьи", и обещает принять меры, чтобы остальные официальных учреждений Каталонии НЕ сотрудничали и не участвовали в этих действиях.

Депутаты в Барселоне также требуют "возвращения всех денег, похищенных бурбонская монархией с государственной казны" и выделение их на борьбу с COVID-19.

Прчииною столь резкого заявления назван поведение бывшего короля Испании Хуан Карлос, который находится под следствием по обвинению в коррупции.

После того Хуан Карлос в 2014 году отрекся от престола, это место занял его сын Филипп VI .

Сейчас Хуан Карлос уехал из страны . По последним данным, он находится на отдыхе в Доминиканской республике.

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