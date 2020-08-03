Экс-король Испании, которого обвиняют в коррупции, заявил, что покидает страну
Об этом сообщает Euronews .
"Руководствуясь убеждением в желании лучшего для испанцев, их учреждений и вас как короля, я сообщаю вам о моем взвешенном решении переехать в это время за пределы Испании", - отметил он в письме королевской семье.
Пока неизвестно, когда он покинет Испанию или куда он отправится.
Карлос фигурирует в расследовании, согласно которому он мог получить миллионы евро от покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы в обмен на личные выгоды.
Экс-король Испании отрекся от престола в 2014 году на фоне серии скандалов. Его сын, король Филипп VI, стал его преемником. Карлосу также приписывают помощь в восстановлении демократии после смерти испанского диктатора Франсиско Франко в 1975 году.
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