Зеленский обсудил с Путиным возможность освобождения 22 крымских татар, - Ермак
7 августа, 2020, 12:53
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал освобождение в рамках обмена пленными 22 крымских татар
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.
Зеленский в последнем разговоре Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.
"Этот список уже передано российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос будет решен", - сказал он.
Ермак напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого удерживают в Крыму, сына которого нашли мертвым.
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупационными силами в ближайшие недели.
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