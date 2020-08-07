Зеленский обсудил с Путиным возможность освобождения 22 крымских татар, - Ермак

7 августа, 2020, 12:53

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

Зеленский в последнем разговоре Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

"Этот список уже передано российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос будет решен", - сказал он.

Ермак напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого удерживают в Крыму, сына которого нашли мертвым.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупационными силами в ближайшие недели.