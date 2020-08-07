 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил с Путиным возможность освобождения 22 крымских татар, - Ермак

Зеленский обсудил с Путиным возможность освобождения 22 крымских татар, - Ермак


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал освобождение в рамках обмена пленными 22 крымских татар

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

Зеленский в последнем разговоре Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

"Этот список уже передано российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос будет решен", - сказал он.

Ермак напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого удерживают в Крыму, сына которого нашли мертвым.

  • Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение обмена пленными с оккупационными силами в ближайшие недели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать