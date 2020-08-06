Думаю, что через несколько недель, - Ермак о планах проведения обмена пленными

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает РБК-Украина.

По словам Ермака, украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, почти такое же количество заключенных предлагают обменять и боевики.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель (состоится обмен, - ред.)", - заявил он.

Руководитель ОП рассказал, что президент Владимир Зеленский давил на российского лидера Владимира Путина во время последнего телефонного разговора.

"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, которые незаконно содержатся в Крыму. Мы ждем ответа", - отметил он.

Ермак рассказал, что пророссийские боевики предложили не менее 3 новых участков для разведения сил и средств на Донбассе.

"Сегодня мы очень близки, чтобы договориться о трех, а может, и пять новых участках (разведения сил, - ред.)", - добавил глава ОП.

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