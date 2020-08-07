Вспышка COVID-19 в херсонской больнице: умер пациент

Об этом сообщил директор Департамента облгосадминистрации Виктор Короленко, передает Укринформ.

"Да, этот пациент, у которого был обнаружен коронавирус, умер", - отметил Короленко.

Как информирует официальный сайт Херсонского городского совета, в Херсоне подтвержден один летальный случай пациента с COVID-19 - 66-летний пациент больницы им.О.С. Лучанского.

Мужчина попал в городскую больницу 29 июля с пневмонией, его тестировали несколько раз на COVID-19 - все тесты были отрицательные. О вспышке коронавируса в реанимационном отделении, где он находился, стало известно, когда проверили работников отделения с признаками острого респираторного заболевания. После этого обнаружили COVID-19 и у больного с пневмонией. Мужчину перевели в областную инфекционную больницу, он находился в крайне тяжелом состоянии.

Городскую больницу закрыли на выписку и прием взрослых и детей планового, ургентного (неотложного) порядке, беременных и рожениц. Всех пациентов и медиков проверяют на COVID-19 и устанавливают источник инфекции.

Напомним, в Херсоне коронавирус обнаружили у врача и двух медицинских сестер реанимационного отделения Херсонской городской клинической больницы им. Лучанского, а также у больного из этого отделения.

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