В Херсоне коронавирус выявили у медиков и пациента городской больницы

4 августа, 2020, 16:33

В Херсоне коронавирус обнаружили у врача и двух медицинских сестер реанимационного отделения Херсонской городской клинической больницы им. Лучанского, а также у больного из этого отделения

Об этом сообщил директор департамента здоровья ОГА Виктор Короленко, передает Укринформ.

"Один врач и две медсестры из реанимационного отделения - подтвердили утром ПЦР-исследованием. У остальных пяти медицинских работников ПЦР-тест отрицательный", - отметил Короленко.

Также коронавирус выявили у больного, который попал в больницу 29 июля с пневмонией, а до этого лечился самостоятельно 5 дней дома. Поскольку всем пациентам с пневмонией в больницах проводят ПЦР-исследования на COVID-19 больного мужчину также проверили на коронавирус.

"Он был отрицательный, этот ПЦР-тест. Поэтому лечили, конечно, как пневмонию. Позавчера заметили, что у одного из врачей появились насморк, кашель, такие катаральные явления. А у нас в таком случае всех медицинских работников обследуют (на коронавирус, - ред.)", - отметил Короленко.

Сейчас проверяют всех контактных лиц, устанавливают, кто именно был источником инфицирования, рассказал начальник Херсонского областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Юрий Ромаскевич. К проведению ПЦР-исследований присоединилась лаборатория Херсонской областной инфекционной больницы.

Сейчас Херсонщина входит в "зеленую" карантинную зону. В области по состоянию на утро 4 августа, 230 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 209 человек победили недуг; 18 - инфицированы COVID-19. Три человека умерли.

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