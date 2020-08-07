Власти Беларуси планируют выслать задержанных в Минске украинских журналистов

7 августа, 2020, 21:48

Власти Беларуси собирается выслать из страны задержанных в Минске украинских журналистов Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка

Об этом сообщает телеканал "Настоящее время", сотрудниками которого являются Ромалийская и Гребенюк.

"Вечером их собираются депортировать из страны", - говорится в сообщении телеканала.

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