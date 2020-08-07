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Espreso.tvОбществоВласти Беларуси планируют выслать задержанных в Минске украинских журналистов

Власти Беларуси планируют выслать задержанных в Минске украинских журналистов

Власти Беларуси собирается выслать из страны задержанных в Минске украинских журналистов Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка

Об этом сообщает телеканал "Настоящее время", сотрудниками которого являются Ромалийская и Гребенюк.

"Вечером их собираются депортировать из страны", - говорится в сообщении телеканала.

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  • Напомним, что 7 августа в Минске были задержаны три журналиста издания "Настоящее время" - Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Боронюк.
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