Власти Беларуси планируют выслать задержанных в Минске украинских журналистов
7 августа, 2020, 21:48
Власти Беларуси собирается выслать из страны задержанных в Минске украинских журналистов Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка
Об этом сообщает телеканал "Настоящее время", сотрудниками которого являются Ромалийская и Гребенюк.
"Вечером их собираются депортировать из страны", - говорится в сообщении телеканала.
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- Напомним, что 7 августа в Минске были задержаны три журналиста издания "Настоящее время" - Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Боронюк.
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