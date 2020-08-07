В Киеве из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли пекарню, - Кличко

7 августа, 2020, 13:52

В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин цех-пекарню №8 предприятия "Київхліб"

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"В частности, на предприятии "Київхліб"- сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - отметил Кличко .

По его словам, цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица - на самоизоляции.

Отметим, за минувшие сутки в Киеве 186 выявленных случаев , 11 из них - у детей.

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