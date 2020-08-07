 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировано более 9 тыс. случаев COVID-19

В Киеве зафиксировано более 9 тыс. случаев COVID-19


фото: reuters
В столице 9178 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки в Киеве 186 выявленных случаев, 11 из них - у детей.

Заболели: 94 женщины (19-84 г.), 81 человек (19-70 г.), 7 девочек - (2-16 г.) и 4 мальчика от 1 года до 13.

В больницы были госпитализированы 20 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего излечилось 3163 киевлян.

"Ситуация с распространением вируса ухудшается. И это - не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям", - сказал Кличко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать