В Киеве зафиксировано более 9 тыс. случаев COVID-19

7 августа, 2020, 12:17

В столице 9178 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки в Киеве 186 выявленных случаев, 11 из них - у детей.

Заболели: 94 женщины (19-84 г.), 81 человек (19-70 г.), 7 девочек - (2-16 г.) и 4 мальчика от 1 года до 13.

В больницы были госпитализированы 20 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего излечилось 3163 киевлян.

"Ситуация с распространением вируса ухудшается. И это - не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям", - сказал Кличко.