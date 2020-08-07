В Киеве зафиксировано более 9 тыс. случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
За минувшие сутки в Киеве 186 выявленных случаев, 11 из них - у детей.
Заболели: 94 женщины (19-84 г.), 81 человек (19-70 г.), 7 девочек - (2-16 г.) и 4 мальчика от 1 года до 13.
В больницы были госпитализированы 20 пациентов.
За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего излечилось 3163 киевлян.
"Ситуация с распространением вируса ухудшается. И это - не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям", - сказал Кличко.
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