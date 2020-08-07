Украина ведет переговоры о 3-5 участках разведения войск в зоне ООС, - Ермак
7 августа, 2020, 13:51
Украина договаривается о новых 3-5 участках для разведения сил на фронте
Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Reuters .
Он также заявил, что Украина договаривается о как минимум трех новых участках разведения войск.
"Сегодня мы очень близки, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках", - сказал он.
- Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал освобождение в рамках обмена пленными 22 крымских татар.
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