 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина ведет переговоры о 3-5 участках разведения войск в зоне ООС, - Ермак

Украина ведет переговоры о 3-5 участках разведения войск в зоне ООС, - Ермак


фото: 24tv
Украина договаривается о новых 3-5 участках для разведения сил на фронте

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Reuters .

Он также заявил, что Украина договаривается о как минимум трех новых участках разведения войск.

"Сегодня мы очень близки, чтобы договориться о трех, а может, и пяти новых участках", - сказал он.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал освобождение в рамках обмена пленными 22 крымских татар.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать