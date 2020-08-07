С начала суток на Донбассе оккупанты трижды нарушили перемирие
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 3 раза нарушили объявленный режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупационные силы осуществили неприцельно провокацию из стрелкового оружия, зафиксированную у Новолуганского. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Майского.
На всех участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции режим тишины сохранялся. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника ответный огонь не открывали.
Еще одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, зафиксировано на Приазовье. Вблизи неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону Водяного.
Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 понедельника, 27 июля 2020 в целом 251 нарушение режима прекращения огня. Данные в отчете приведены по состоянию на 19:30 4 августа.
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