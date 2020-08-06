ОБСЕ заявила о 251 случае нарушения режима тишины на Донбассе за время нового перемирия
Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 5 августа. Данные об обстрелах и другие нарушения.
Данные в отчете приведены по состоянию на 19:30 4 августа.
Наблюдатели фиксировали нарушения режима тишины в Донецкой и Луганской областях. В частности, речь идет о 45 взрывов, два зафиксированы в воздухе снаряды, три вспышки и 201 выстрел из стрелкового оружия.
В Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня за отчетный период от 4 августа: 1 взрыв (оцененный как выстрел из миномета), 1 выстрел из стрелкового оружия в районе юго-восточнее н. п. Луганское (подконтролен правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка) и 1 осветительная ракета в районе к востоку от р. п. майорских (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).
В Луганской области Миссия зафиксировала 2 выстрела из стрелкового оружия в районе юго-западнее н. п. Врубовка (подконтролен правительству, 72 км к западу от Луганска)
- Напомним, по договоренности сторон, начиная с понедельника, 27 июля, на Донбассе должно было действовать перемирие.
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