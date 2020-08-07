"Ювентус" - "Лион": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
7 августа, 2020, 08:18
Сегодня, 7 августа, в 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" принимает французский "Лион"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первая встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу игроков французского клуба. В четвертьфинале "Ювентус" или "Лион" встретится с победителем пары "Реал" - "Манчестер Сити" (первый матч 1:2).
Лига чемпионов
1/8 финала
7 августа, пятница
"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция)
Турин, стадион "Альянц Стэдиум"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на "Футбол 2"
- 6 августа стало известно, что форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
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