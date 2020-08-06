Лидер "Манчестер Сити" пропустит матч с "Реалом" в Лиге чемпионов из-за травмы
6 августа, 2020, 16:49
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала"
Об этом сообщает The Times.
Аргентинский форвард в конце июня травмировал мениск и был прооперирован в Барселоне. Восстановиться после операции футболист еще не успел. В текущем сезоне на счету Серхио Агуэро 32 матча, 23 гола и 4 ассиста.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" состоится в пятницу, 7 августа. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем поединка "Ювентус" - "Лион" (первый матч 0:1).
- 5 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" решил купить нового левого защитника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-