Лидер "Манчестер Сити" пропустит матч с "Реалом" в Лиге чемпионов из-за травмы

6 августа, 2020, 16:49

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала"

Об этом сообщает The Times.

Аргентинский форвард в конце июня травмировал мениск и был прооперирован в Барселоне. Восстановиться после операции футболист еще не успел. В текущем сезоне на счету Серхио Агуэро 32 матча, 23 гола и 4 ассиста.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" состоится в пятницу, 7 августа. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем поединка "Ювентус" - "Лион" (первый матч 0:1).

5 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" решил купить нового левого защитника.