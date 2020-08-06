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Espreso.tvСпортЛидер "Манчестер Сити" пропустит матч с "Реалом" в Лиге чемпионов из-за травмы

Лидер "Манчестер Сити" пропустит матч с "Реалом" в Лиге чемпионов из-за травмы


фото: Getty Images
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала"

Об этом сообщает The Times.

Аргентинский форвард в конце июня травмировал мениск и был прооперирован в Барселоне. Восстановиться после операции футболист еще не успел. В текущем сезоне на счету Серхио Агуэро 32 матча, 23 гола и 4 ассиста.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" состоится в пятницу, 7 августа. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем поединка "Ювентус" - "Лион" (первый матч 0:1).

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