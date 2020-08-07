"Вообще их можно было бы не учитывать": Хомчак о одиночные выстрелы во время "перемирие" на Донбассе
Об этом он заявил во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область, передает пресс-служба ОПГ.
Отмечается, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в ООС со стороны боевиков, от обстрелов. И именно обстрелов на линии фронта с начала перемирия пока не происходит.
"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах", - заявил Хомчак.
По его словам, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела. А 7 августа - два выстрела в разных местах.
"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельны, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать", - заметил Хомчак.
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 понедельника, 27 июля 2020 в целом 251 нарушений режима прекращения огня. Данные в отчете приведены по состоянию на 19:30 4 августа.
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