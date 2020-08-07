"Вообще их можно было бы не учитывать": Хомчак о одиночные выстрелы во время "перемирие" на Донбассе

7 августа, 2020, 16:57

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак просит отличать одиночные выстрелы со стороны боевиков от обстрелов во время "перемирия" на Донбассе, поскольку считает, что их "вообще можно было бы не учитывать"

Об этом он заявил во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область, передает пресс-служба ОПГ.

Отмечается, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в ООС со стороны боевиков, от обстрелов. И именно обстрелов на линии фронта с начала перемирия пока не происходит.

"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах", - заявил Хомчак.

По его словам, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела. А 7 августа - два выстрела в разных местах.

"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельны, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать", - заметил Хомчак.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 понедельника, 27 июля 2020 в целом 251 нарушений режима прекращения огня. Данные в отчете приведены по состоянию на 19:30 4 августа.

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