НСЗУ предлагает втрое увеличить тариф на медицинскую помощь при родах

7 августа, 2020, 15:59

НСЗУ со следующего года предлагает втрое увеличить тариф на оказание медицинской помощи при родах - до 24 тыс. грн

Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья в Facebook.

"Медицинская помощь при родах останется приоритетным направлением в Программе медицинских гарантий в 2021 году. В следующем году НСЗУ предлагает увеличить тариф на предоставление такой помощи в 3 раза - до 24 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас НСЗУ законтрактовала 396 медучреждений на оказание медицинской помощи при родах, 70 из которых - специализированные родильные дома и перинатальные центры.

По информации Службы, в апреле-июне в этих медучреждениях получили помощь при родах почти 61 тыс. пациенток. При этом НСЗУ выплатила этим заведениям 500 млн грн за предоставление помощи пациентам.

В пресс-службе также объяснили. что пациентка, которая желает получить бесплатный пакет услуг при родах, должна поехать в вызбранный акушерский стационар, или вызвать "скорую", которая ее туда доставит.

"Роды с дежурной акушерской бригадой являются бесплатным. Если же пациентка хочет рожать у конкретного врача, за данную услугу заведением может устанавливаться дополнительная официальная оплата согласно тарифам, определенным в заведении", - отметили в пресс-службе.

По информации НСЗУ, в бесплатный пакет родовспоможения включены: услуги мониторинга состояния беременной, роженицы и новорожденного; медицинская помощь при физиологических родах (дежурной акушерской бригады), осложненных родах и кесаревом сечении; анестезия во время родов, в частности - эпидуральная; стабилизация состояния ребенка после рождения, вакцинация новорожденного согласно графику; лекарственные средства и расходные материалы, а также лекарственные средства, закупаемые Минздравом в централизованном порядке; питание в стационаре.

Напомним, в конце июля НСЗУ начала заключать договоры о повышении тарифов на экстренную медицинскую помощь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb