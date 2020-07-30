НСЗУ начала заключать договоры о повышении тарифов на экстренную медицинскую помощь, - Степанов

30 июля, 2020, 09:39

НСЗУ с 29 июля начала заключать договоры о повышении тарифов на экстренную медицинскую помощь

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Наконец Национальная служба здоровья Украины после месяца начали заключать сделки. Я уже утром разговаривал с экстренной медицинской помощью, и они начали заключать договоры вчера вечером", - сказал Степанов.

По словам Степанова, улучшение условий труда работников экстренной скорой помощи позволит им выполнять другие показатели по качеству оказываемой медицинской помощи.

"Это называется маршрутизация пациентов... Это когда приезжает "скорая", кроме времени проезда после вызова, очень важно, чтобы этого пациента сразу довезли в ту больницу, в которой ему окажут профессиональную медицинскую помощь, согласно того заболевания, которое у него есть", - пояснил Степанов.

По его словам, сейчас Минздрав ставит задачу до конца года полностью отработать направление маршрутизации.

Напомним, по словам Степанова, по состоянию на 28 июля НСЗУ не заключил ни одного договора о повышенных тарифах на экстренную медицинскую помощь, хотя Минздрав добился увеличения финансирования этого направления на 40%.

Ранее МЗ разделил вызовы экстренной медицинской помощи на четыре категории.

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