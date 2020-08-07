Коронавирус: в Румынии зарегистрировали наибольшее количество случаев заражения за сутки с начала пандемии
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.
По данным Управления здравоохранения за сутки подтверждено 50 летальных случаев среди инфицированных.
В больницах находится 7 801 инфицированный пациент, из них 446 находятся в отделениях интенсивной терапии.
Сегодня на национальном уровне проведено 1 343 315 тестов, из них 23 946 были выполнены в течение последних 24 часов.
Предыдущий "антирекорд" был зафиксирован 30 июля, тогда в стране было выявлено 1 356 новых случаев коронавируса.
Всего в Румынии уже зарегистрировано 59 273 случая заболевания, из которых 29 289 человек выздоровели, а 2 616 умерли.
Отмечается, что за прошедшие две недели в стране только 3 августа было менее 1 тыс. случаев коронавируса.
- Напомним, ранее сообщалось, что украинцы, которые не смогли покинуть Румынию из-за введения чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, должны сделать это до 12 августа.
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