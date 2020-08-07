Карантин в Румынии: украинцы должны уехать из страны до 12 августа, чтобы не попасть под санкции, - посольство Украины
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Румынии.
В посольстве обратили внимание, что срок пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть страну в условиях пандемии COVID-19, истекает 12 августа. К иностранцам, которые не покинут страну до тих пор, могут применяться санкции или ограничительные меры.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с распоряжением правительства Румынии, иностранцам, которые не смогли выехать из страны из-за чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, было предоставлено право пребывания на территории страны в течение 90 дней с момента отмены чрезвычайного положения (15 мая 2020 г.). В течение этого срока к указанным категориям иностранцев не могут быть применены никакие санкции или ограничения.
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