Карантин в Румынии: украинцы должны уехать из страны до 12 августа, чтобы не попасть под санкции, - посольство Украины

7 августа, 2020, 13:51

Украинцы, которые не смогли покинуть Румынию из-за введения чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, должны сделать это до 12 августа, чтобы не попасть под санкции

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Румынии.

В посольстве обратили внимание, что срок пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть страну в условиях пандемии COVID-19, истекает 12 августа. К иностранцам, которые не покинут страну до тих пор, могут применяться санкции или ограничительные меры.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с распоряжением правительства Румынии, иностранцам, которые не смогли выехать из страны из-за чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, было предоставлено право пребывания на территории страны в течение 90 дней с момента отмены чрезвычайного положения (15 мая 2020 г.). В течение этого срока к указанным категориям иностранцев не могут быть применены никакие санкции или ограничения.

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