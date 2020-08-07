Коронавирус: правительство 8 августа соберется на внеочередное заседание

7 августа, 2020, 21:27

8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабинета министров, где рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в разных регионах страны

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, будет рассматриваться вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.

"Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 - 1 453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседание комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - заявил премьер-министр.

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