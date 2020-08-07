Коронавирус: правительство 8 августа соберется на внеочередное заседание
Об этом сообщает Правительственный портал.
В частности, будет рассматриваться вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях.
"Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 - 1 453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседание комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - заявил премьер-министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также: МЗ: Девять областей Украины не готовы ослабить карантин
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-