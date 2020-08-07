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Espreso.tvОбществоКоличество сообщений о домашнем насилии в Украине за полгода выросло на 40%, - МВД

Количество сообщений о домашнем насилии в Украине за полгода выросло на 40%, - МВД


фото: promin.cv.ua
В Украине за первое полугодие количество сообщений о насилии в семье увеличилось на 40%

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает РБК-Украина .

По ее словам, за первые полгода 2020 году в полицию поступило более 101 тыс. сообщений о домашнем насилии.

"В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались в какой-то мере в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию "102" по домашнему насилию в период карантина" , - отметила Паличенко.

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По ее мнению, увеличение сообщений связано с тем, что люди стали больше знать и лучше реагировать на проявления насилия.

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