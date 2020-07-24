От 17 тыс. грн: в Раде предлагают увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз

24 июля, 2020, 15:08

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который может увеличить штрафы за домашнее насилие

Об этом свидетельствуют данные о законопроекте на сайте Рады.

Сейчас за первое совершение правонарушения грозит штраф от 170 до 340 гривен, а за повторное в течение года - от 340 до 680 гривень.

Документ предлагает увеличить штраф за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, в результате чего мог быть или был нанесен вред здоровью потерпевшего.

Его размер предлагают установить на уровне 1-2 тысяч необлагаемых минимумов, то есть 17-34 тыс. грн.

Кроме того, за повторное нарушение в течение года проект предусматривает штраф в размере 34-68 тыс. грн.