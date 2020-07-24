 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОт 17 тыс. грн: в Раде предлагают увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз

От 17 тыс. грн: в Раде предлагают увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который может увеличить штрафы за домашнее насилие

Об этом свидетельствуют данные о законопроекте на сайте Рады.

Сейчас за первое совершение правонарушения грозит штраф от 170 до 340 гривен, а за повторное в течение года - от 340 до 680 гривень.

Документ предлагает увеличить штраф за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, в результате чего мог быть или был нанесен вред здоровью потерпевшего.

Его размер предлагают установить на уровне 1-2 тысяч необлагаемых минимумов, то есть 17-34 тыс. грн.

Кроме того, за повторное нарушение в течение года проект предусматривает штраф в размере 34-68 тыс. грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать