7 августа, 2020, 16:42

Американская инвестиционная компания Allrise Capital Inc. планирует инвестировать $10 млн в одесский стадион "Черноморец"

Об этом говорится в пресс-релизе компании Allrise Capital Inc., который есть в распоряжении Еспресо.TV

Компания приобрела стадион в мае 2020 года на аукционе Фонда гарантирования вкладов. Американцы заплатили за "Черноморец" 193,8 млн грн.

"Наша задача - сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Мы привлекаем ведущих европейских специалистов в области управления спортивными аренами, чтобы внедрить лучшие системы качества и безопасности для болельщиков и посетителей комплекса. Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально важных мероприятий в регионе. Выход на прибыльность ожидается в течение 5 лет", - сказал CEO компании Allrise Capital Inc. Руслан Зинуров.

По словам Зинурова, решение о покупке стадиона было принято после консультаций с ведущими мировыми спортивными экспертами.

Также сообщается, что Allrise Capital Inc. планирует предоставить ФК "Черноморцу" право проводить свои домашние матчи на главном стадионе Одессы, который вмещает более 34 тыс. фанов.

24 мая стало известно, что американская компания приобрела на аукционе один из лучших стадионов Украины - "Черноморец" в Одессе.