Американцы купили за $5 млн один из лучших украинских стадионов, - СМИ

24 мая, 2020, 16:06

Американская компания приобрела на аукционе за $5 млн один из лучших стадионов Украины - "Черноморец" в Одессе

Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке" в facebook.

По информации СМИ, стадион "Черноморец" был продан на аукционе неназванной американской компании за $5 млн (139 млн грн).

В последнее время стадион принадлежал государственному Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и был продан с семнадцатой попытки. Впервые "Черноморец" пытались продать год назад за $40 млн. В марте 2020 года цена была снижена до $10 млн, однако и эту сумму получить не удалось.

Стадион "Черноморец" продан вместе с офисными помещениями, фитнес-центром, ресторанами, гостиницей и подземным паркингом. Новый владелец уже внес 10 процентов от общей стоимости арены.

На стадионе свои матчи проводит клуб "Черноморец", который выступает в первой лиге.

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