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Espreso.tvОбществоYouTube удалил 78 каналов, связанных с Россией, за фейки

YouTube удалил 78 каналов, связанных с Россией, за фейки

Google сообщил, что за второй квартал года удалил 78 YouTube-каналов и три блога, связанных с Россией, в рамках кампании по борьбе с дезинформацией

Об этом сообщает Радио Свобода .

Они публиковали видео на русском и английском языках, посвященные политике в Сирии и РФ, борьбе с COVID-19 в США, а также Евросоюзу, Литве, Украине.

Удалили также около 2,5 тысячи YouTube-каналов, связанных с Китаем.

Контент этих каналов был неполитическим, но иногда там публиковались видео о политике.

Кроме того, были удалено 19 каналов, связанных с Ираном.

Удаление каналов стало частью "расследование скоординированных операций для влияния", связанного с Китаем, Россией и Ираном.

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