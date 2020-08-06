YouTube удалил 78 каналов, связанных с Россией, за фейки

6 августа, 2020, 18:34

Google сообщил, что за второй квартал года удалил 78 YouTube-каналов и три блога, связанных с Россией, в рамках кампании по борьбе с дезинформацией

Об этом сообщает Радио Свобода .

Они публиковали видео на русском и английском языках, посвященные политике в Сирии и РФ, борьбе с COVID-19 в США, а также Евросоюзу, Литве, Украине.

Удалили также около 2,5 тысячи YouTube-каналов, связанных с Китаем.

Контент этих каналов был неполитическим, но иногда там публиковались видео о политике.

Кроме того, были удалено 19 каналов, связанных с Ираном.

Удаление каналов стало частью "расследование скоординированных операций для влияния", связанного с Китаем, Россией и Ираном.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в создании "экосистемы" для распространения дезинформации и пропаганды, в частности по COVID-19.