Госдеп США обнародовал отчет, в котором обвинил РФ в создании "экосистемы" для распространения фейков

6 августа, 2020, 11:18

Соединенные Штаты обвиняют Россию в создании "экосистемы" для распространения дезинформации и пропаганды, в частности по COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода .

В отчете Госдеп заявил, что Россия в своих операциях в сети использует "пять основных столпов", чтобы усилить фейковые нарративы и конспирологические теории в попытке, чтобы внушить запутанность и страх.

"Экосистема состоит из пяти основных столпов: официальная коммуникация власти, финансируемые государством глобальные сообщения культивация марионеточных источников, вепонизация социальных сетей и кибердезинформация", - говорится в исследовании.

Часть отчета посвящена сайтам, которые используют для распространения дезинформации и пропаганды РФ. В США назвали эти сайты или институты "критической соединительной тканью в пределах более широкой экосистемы".

"Мы установили, что они продвигают дезинформацию в поддержку целей Кремля. Часто их направления поддерживает российские власти, и они дают толчок специальным дезинформационное нарратив, избранных другими частями экосистемы", - заявила Леа Габриэль, председатель Глобального центра взаимодействия Государственного департамента, который исследует пропаганду за пределами США.

Согласно исследованию, Китай, Иран и Россия используют подобную тактику, их дезинформация часто перекликается.

Посольство России в США уже заявило, что отчет создан для ухудшения отношений между странами и дискредитации источников информации.