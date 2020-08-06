Госдеп США обнародовал отчет, в котором обвинил РФ в создании "экосистемы" для распространения фейков
Об этом сообщает Радио Свобода .
В отчете Госдеп заявил, что Россия в своих операциях в сети использует "пять основных столпов", чтобы усилить фейковые нарративы и конспирологические теории в попытке, чтобы внушить запутанность и страх.
"Экосистема состоит из пяти основных столпов: официальная коммуникация власти, финансируемые государством глобальные сообщения культивация марионеточных источников, вепонизация социальных сетей и кибердезинформация", - говорится в исследовании.
Часть отчета посвящена сайтам, которые используют для распространения дезинформации и пропаганды РФ. В США назвали эти сайты или институты "критической соединительной тканью в пределах более широкой экосистемы".
"Мы установили, что они продвигают дезинформацию в поддержку целей Кремля. Часто их направления поддерживает российские власти, и они дают толчок специальным дезинформационное нарратив, избранных другими частями экосистемы", - заявила Леа Габриэль, председатель Глобального центра взаимодействия Государственного департамента, который исследует пропаганду за пределами США.
Согласно исследованию, Китай, Иран и Россия используют подобную тактику, их дезинформация часто перекликается.
Посольство России в США уже заявило, что отчет создан для ухудшения отношений между странами и дискредитации источников информации.
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