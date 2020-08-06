Взрывы в Бейруте: жилье трех украинских семей имеет "значительные повреждения", - Кулеба

6 августа, 2020, 15:03

Три украинские семьи в Бейруте сообщили Посольству Украины в Ливане о повреждении их жилья

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

"В Посольство Украины в Ливане обратилось три украинские семьи с сообщением о значительных повреждениях их домов в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. Мы будем предоставлять им необходимую поддержку. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи", - сказал Кулеба.

Читайте также: Взрыв в Бейруте: некоторые украинцы остались без жилья, - посол

Он также сообщил, что по состоянию на 9 утра 6 августа погибших или раненых граждан Украины в результате взрывов нет, а информация о наличии граждан Украины на двух судах, прибывших из Украины в порт Бейрута, не подтвердилась.