Взрывы в Бейруте: жилье трех украинских семей имеет "значительные повреждения", - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, сообщает Укринформ.
"В Посольство Украины в Ливане обратилось три украинские семьи с сообщением о значительных повреждениях их домов в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. Мы будем предоставлять им необходимую поддержку. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи", - сказал Кулеба.
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Он также сообщил, что по состоянию на 9 утра 6 августа погибших или раненых граждан Украины в результате взрывов нет, а информация о наличии граждан Украины на двух судах, прибывших из Украины в порт Бейрута, не подтвердилась.
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