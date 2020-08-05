Взрыв в Бейруте: некоторые украинцы остались без жилья, - посол
Об этом посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил в эфире одного из телеканалов, передают " ЛИГА.Новости ".
"Есть семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или удары. Но очень серьезно пострадавших нет", - сказал он.
Подробностей о двух украинских суднах, которые по информации СМИ находились в порту Бейрута, посол сообщить не смог.
"Мы пытаемся разыскать информацию. Пока это очень непросто, потому что многие органы ливанских властей до сих пор парализованы, особенно те, которые находятся возле морского порта - эпицентра взрыва. Пока есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН и там есть проблемы с моряками. Что касается наших граждан и бортов, такой информации нет ", - сказал он.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Соучредитель сервиса отслеживания кораблей сообщил, что в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, находились два корабля из Мариуполя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-