Взрыв в Бейруте: некоторые украинцы остались без жилья, - посол

5 августа, 2020, 16:14

Некоторые украинские семьи в Бейруте потеряли имущество в результате взрыва

Об этом посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил в эфире одного из телеканалов, передают " ЛИГА.Новости ".

"Есть семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это имущество - дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или удары. Но очень серьезно пострадавших нет", - сказал он.

Подробностей о двух украинских суднах, которые по информации СМИ находились в порту Бейрута, посол сообщить не смог.

"Мы пытаемся разыскать информацию. Пока это очень непросто, потому что многие органы ливанских властей до сих пор парализованы, особенно те, которые находятся возле морского порта - эпицентра взрыва. Пока есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН и там есть проблемы с моряками. Что касается наших граждан и бортов, такой информации нет ", - сказал он.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .

Соучредитель сервиса отслеживания кораблей сообщил, что в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, находились два корабля из Мариуполя.