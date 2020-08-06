Возвращение болельщиков на стадионы приведет к катастрофе, - ВОЗ

6 августа, 2020, 08:49

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что возвращение болельщиков на трибуны приведет к вспышке заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает France24 .

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, массовое возвращение болельщиков на стадионы может превратиться в катастрофу.

"Большое скопление людей в 40, 50, 60 тыс. Это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вдавите все это в четыре-пятичасовой мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте к месту проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. это может иметь катастрофические последствия ", - сказал Райан.

Сейчас матче Лиги Европы и Лиги чемпионов возобновились пустых стадионах. В Украине разрешили болельщикам заполнять четверть мест на трибунах во время матчей чемпионата страны.

Напомним, 22 июля УАФ и Минздрава приняли совместное решение позволить болельщикам посетить матчи плей-офф УПЛ.

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