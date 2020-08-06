Коронавирус на фрегате "Гетьман Сагайдачный": весь состав проходит ПЦР-тестирование через подтвержденный случай инфицирования

6 августа, 2020, 15:40

Все моряки фрегата "Гетман Сагайдачный" в настоящее время проходят ПЦР-тестирование

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалік в комментарии Укринформу.

"Действительно, у нас есть на одном из наших кораблей человек, у которого обнаружен этот недуг", - сказал Чалик.

Отвечая на вопрос, подтвердилась ли информация об инфицировании одного из моряков корабля "Александр Охрименко", спикер сообщил: "На этот момент COVID-19 обнаружен только у одного военнослужащего".

Он напомнил, что все контактные лица могут быть инфицированы.

"Сейчас идет процесс ПЦР-тестирования, значительной части уже сделали эти пробы. Также у нас проводятся мероприятия по обработке судна, у нас есть соответствующее оборудование для этого", - подчеркнул Чалик.

Ранее журналисты сообщили, что 4 августа коронавирус обнаружили у одного члена экипажа фрегата "Гетман Сагайдачный".