Моряков флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" отправили на карантин из-за обнаруженного COVID-19

6 августа, 2020, 10:52

Из-за выявленного случая заболевания коронавирусом 30 моряков изолировали в вертолетном ангаре корабля

Об этом сообщает " Думская ".

По данным журналистов, 4 августа коронавирус обнаружили у одного члена экипажа фрегата "Гетман Сагайдачный".

Командование военно-морской базы «Юг» отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех, кто контактировали с больным.

Сообщается, что около 30 моряков сейчас размещены в вертолетному ангаре корабля.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков с спасательного корабля "Александр Охрименко".

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