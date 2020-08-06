Моряков флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" отправили на карантин из-за обнаруженного COVID-19
6 августа, 2020, 10:52
Из-за выявленного случая заболевания коронавирусом 30 моряков изолировали в вертолетном ангаре корабля
Об этом сообщает " Думская ".
По данным журналистов, 4 августа коронавирус обнаружили у одного члена экипажа фрегата "Гетман Сагайдачный".
Командование военно-морской базы «Юг» отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех, кто контактировали с больным.
Сообщается, что около 30 моряков сейчас размещены в вертолетному ангаре корабля.
Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков с спасательного корабля "Александр Охрименко".
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