В Ивано-Франковском облсовете произошла вспышка коронавируса, - председатель облсовета
Об этом сообщил председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч в Facebook .
"Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах ничего судить. Ведь, несмотря на все системно приняты меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей", - сообщил Сыч.
По его словам, причины такой вспышки, который произошел несмотря на "все системно приняты меры противоэпидемической безопасности", пока не установлены.
"Мы постараемся и дальше работать в штатном режиме. Однако в связи со сказанным прошу максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета", - отметил Сыч.
Как сообщает местное издание Мисто , в пресс-службе облсовета заявили, что ПЦР-тесты подтвердили коронавирус в 6 работников исполнительного аппарата.
- За минувшие сутки в Украине 1318 человек заразились коронавирусом , 31 человек умер.
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