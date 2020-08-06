В Ивано-Франковском облсовете произошла вспышка коронавируса, - председатель облсовета

6 августа, 2020, 14:55

У работников исполнительного аппарата Ивано-Франковского областного совета обнаружили коронавирусную инфекцию

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч в Facebook .

"Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах ничего судить. Ведь, несмотря на все системно приняты меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей", - сообщил Сыч.

По его словам, причины такой вспышки, который произошел несмотря на "все системно приняты меры противоэпидемической безопасности", пока не установлены.

"Мы постараемся и дальше работать в штатном режиме. Однако в связи со сказанным прошу максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета", - отметил Сыч.

Как сообщает местное издание Мисто , в пресс-службе облсовета заявили, что ПЦР-тесты подтвердили коронавирус в 6 работников исполнительного аппарата.

За минувшие сутки в Украине 1318 человек заразились коронавирусом , 31 человек умер.

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