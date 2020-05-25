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Espreso.tvСпортВ Италии умер 21-летний экс-игрок "Ромы"

В Италии умер 21-летний экс-игрок "Ромы"


фото: twitter.com/OfficialASRoma
Бывший футболист итальянской "Ромы" Джозеф Буассе умер в возрасте 21 года в результате сердечного приступа

Об этом сообщает официальный twitter римского клуба.

Камерунский хавбек был футболистом итальянской "Ромы" в период с 2017-го по 2019-й год, хотя так и не провел ни одной игры за главную команду "волков", выступал за молодежную команду.

В феврале 2020 Джозеф Буассе подписал контракт с футбольным клубом "Университатя Клуж", который выступает во втором румынском дивизионе.

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