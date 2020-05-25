В Италии умер 21-летний экс-игрок "Ромы"
25 мая, 2020, 16:28
Бывший футболист итальянской "Ромы" Джозеф Буассе умер в возрасте 21 года в результате сердечного приступа
Об этом сообщает официальный twitter римского клуба.
Камерунский хавбек был футболистом итальянской "Ромы" в период с 2017-го по 2019-й год, хотя так и не провел ни одной игры за главную команду "волков", выступал за молодежную команду.
В феврале 2020 Джозеф Буассе подписал контракт с футбольным клубом "Университатя Клуж", который выступает во втором румынском дивизионе.
L ' #ASRoma piange la scomparsa dellьex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr- AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020
- 23 мая бывший форвард харьковского "Металлиста" Милан Мрдакович покончил жизнь самоубийством в Сербии .
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