В Луцкой налоговой вспышка коронавируса

6 августа, 2020, 16:18

Заболели семь работников

Об этом сообщает пресс-служба территориальных органов ГНС в Волынской области.

До сих пор работники находились на самоизоляции, а сейчас - на стационарном амбулаторном лечении. Первые симптомы были незаметными. Люди, контактировавшие с ними, изолировались. В целом тесты на COVID-19 сделали 50 работников учреждения.

Сейчас во всех помещениях Волынских территориальных органов ГНС проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы предотвратить распространение болезни среди работников. Центры обслуживания налогоплательщиков работают по отдельному графику и предоставляют только неотложные услуги по предварительной записи.

Главное управление ГНС напоминает, что при необходимости получить информацию или подать отчет каждый налогоплательщик может воспользоваться электронными сервисами ГНС. В частности, ИТС Электронный кабинет, а также через официальный вебпортал ГНС.