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Espreso.tvОбществоВ Луцкой налоговой вспышка коронавируса

В Луцкой налоговой вспышка коронавируса


фото: Район.Луцьк
Заболели семь работников

Об этом сообщает пресс-служба территориальных органов ГНС в Волынской области.

До сих пор работники находились на самоизоляции, а сейчас - на стационарном амбулаторном лечении. Первые симптомы были незаметными. Люди, контактировавшие с ними, изолировались. В целом тесты на COVID-19 сделали 50 работников учреждения.

Сейчас во всех помещениях Волынских территориальных органов ГНС проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы предотвратить распространение болезни среди работников. Центры обслуживания налогоплательщиков работают по отдельному графику и предоставляют только неотложные услуги по предварительной записи.

Главное управление ГНС напоминает, что при необходимости получить информацию или подать отчет каждый налогоплательщик может воспользоваться электронными сервисами ГНС. В частности, ИТС Электронный кабинет, а также через официальный вебпортал ГНС.

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