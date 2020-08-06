В Луцкой налоговой вспышка коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба территориальных органов ГНС в Волынской области.
До сих пор работники находились на самоизоляции, а сейчас - на стационарном амбулаторном лечении. Первые симптомы были незаметными. Люди, контактировавшие с ними, изолировались. В целом тесты на COVID-19 сделали 50 работников учреждения.
Сейчас во всех помещениях Волынских территориальных органов ГНС проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы предотвратить распространение болезни среди работников. Центры обслуживания налогоплательщиков работают по отдельному графику и предоставляют только неотложные услуги по предварительной записи.
Главное управление ГНС напоминает, что при необходимости получить информацию или подать отчет каждый налогоплательщик может воспользоваться электронными сервисами ГНС. В частности, ИТС Электронный кабинет, а также через официальный вебпортал ГНС.
- Напомним, что Луцк вошел в "красную" зону. Власти города выступают против усиления карантина.
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