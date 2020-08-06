Стало известно, где "Заря" будет играть домашние матчи Лиги Европы

6 августа, 2020, 20:26

Луганская "Заря" будет играть домашние матчи группового этапа Лиги Европы в Запорожье

Об этом сообщает официальный facebook "Зари".

Сегодня на запорожской "Славутич-Арене" состоялось совещание между генеральным директором "Зари" Станиславом Огановым и мэром Запорожья Владимиром Буряком. Стороны обсудили подготовку стадиона к матчам группового этапа Лиги Европы.

Оганов подтвердил, что домашние матчи группового этапа "Заря" намерена проводить в Запорожье. Буряк обещал, что городские власти сделают все возможное для того, чтобы и город, и стадион принимали еврокубковые матчи на высоком уровне.

Луганская "Заря" завершила сезон УПЛ на третьем месте и автоматически квалифицировалась в групповой раунд Лиги Европы, который стартует осенью.

5 августа стало известно, что украинский специалист Виктор Скрипник остался главным тренером "Зари" .