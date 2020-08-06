"Шахтер" ворвался в топ-15 клубного рейтинга УЕФА

6 августа, 2020, 09:50

"Шахтер", благодаря победе над "Вольфсбургом" в Лиге Европы, оказался среди 15 сильнейших европейских клубов

Об этом сообщает Sport.ua .

Победа над немецким "Вольфсбургом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход в четвертьфинал позволили "Шахтеру" подняться в клубном рейтинге на 15-е место и опередить "Лион", "Рома" и "Наполи".

Сейчас "Шахтер" 80 баллов, полученных за пять последних лет. В нынешнем сезоне команда Луиша Каштру набрала уже 17 очков.

За выход в полуфинал "Шахтер" может набрать 4 балла (победа - 3, плюс одно бонусное очко). Кроме того, участие в полуфинале, который состоит из одного матча, автоматически даст как минимум еще 1 очко.

Таблица коэффициентов применяется для определения корзин посева при жеребьевке Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, 5 августа "Шахтер" переиграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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