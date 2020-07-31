"Интер" готовит для Месси безумный контракт с зарплатой 260 млн евро
Об этом сообщает Marca
Миланский клуб надеется подписать аргентинца в следующем году, когда у него закончится контракт с "Барселоной" и Месси сможет перейти в новый клуб бесплатно. Пока нет никакой конкретной информации по поводу продления соглашения, но в "Барсе" уверены, что 33-летний форвард подпишет новый контракт.
Лионель Месси в нынешнем чемпионате Испании забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" из Тельмо Сарой.
Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- Напомним, 15 июля Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранным матчам.
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