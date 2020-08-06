На Ривненщине произошла вспышка коронавируса на молокозаводе
6 августа, 2020, 20:25
На предприятии "Дубномолоко" в Ривненской области произошла вспышка коронавируса: инфицированы 32 работника
Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.
"На предприятии "Дубномолоко" на вчерашний день подтверждены 24 COVID-пациента, сегодня подтвердилась еще 8 пациентов, заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что все контактные работники обследуются методом ИФА-теста. Также проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью локализации и пресечения распространения инфекции.
Отмечается, что предприятие продолжает работать в обычном режиме.
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