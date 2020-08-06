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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине произошла вспышка коронавируса на молокозаводе

На Ривненщине произошла вспышка коронавируса на молокозаводе

На предприятии "Дубномолоко" в Ривненской области произошла вспышка коронавируса: инфицированы 32 работника

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.

"На предприятии "Дубномолоко" на вчерашний день подтверждены 24 COVID-пациента, сегодня подтвердилась еще 8 пациентов, заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все контактные работники обследуются методом ИФА-теста. Также проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью локализации и пресечения распространения инфекции.

Отмечается, что предприятие продолжает работать в обычном режиме.

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