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Espreso.tvОбществоНа Киевщине во время чистки канализационной ямы погибли три человека

На Киевщине во время чистки канализационной ямы погибли три человека


фото: volynpost
5 августа вечером четыре человека отравились парами во время чистки канализационной ямы

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

Трагедия произошла в селе Пятигоры Киевской области во время чистки канализационной ямы частного дома.

"В результате отравления парами газов, погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

  • В Харькове во время проведения ремонтных работ в колодце погибли четверо работников коммунального предприятия.

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