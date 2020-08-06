На Киевщине во время чистки канализационной ямы погибли три человека

6 августа, 2020, 11:49

5 августа вечером четыре человека отравились парами во время чистки канализационной ямы

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

Трагедия произошла в селе Пятигоры Киевской области во время чистки канализационной ямы частного дома.

"В результате отравления парами газов, погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

В Харькове во время проведения ремонтных работ в колодце погибли четверо работников коммунального предприятия.