Мужчина, захвативший отделение банка во Франции, отпустил нескольких заложников
6 августа, 2020, 22:01
Мужчина, захвативший отделение банка во французском городе Гавр, освободил нескольких заложников
Об этом сообщает французское радио France Info, передает РБК-Украина.
Сейчас в захваченном банковском отделении находятся трое заложников.
По данным полиции, сначала из отделения банка удалось сбежать 53-летнему мужчине, а затем нападающий отпустил еще трех заложников.
На место происшествия уже прибыли несколько автомобилей со спецназом.
- Напомним, сегодня вечером вооруженный мужчина захватил отделение банка в Гавре. Сначала французские СМИ со ссылкой на правоохранителей писали о 5 заложниках.
Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-