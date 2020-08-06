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Espreso.tvМирМужчина, захвативший отделение банка во Франции, отпустил нескольких заложников

Мужчина, захвативший отделение банка во Франции, отпустил нескольких заложников

Мужчина, захвативший отделение банка во французском городе Гавр, освободил нескольких заложников

Об этом сообщает французское радио France Info, передает РБК-Украина.

Сейчас в захваченном банковском отделении находятся трое заложников.

По данным полиции, сначала из отделения банка удалось сбежать 53-летнему мужчине, а затем нападающий отпустил еще трех заложников.

На место происшествия уже прибыли несколько автомобилей со спецназом.

  • Напомним, сегодня вечером вооруженный мужчина захватил отделение банка в Гавре. Сначала французские СМИ со ссылкой на правоохранителей писали о 5 заложниках.

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