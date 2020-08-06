Мужчина, захвативший отделение банка во Франции, отпустил нескольких заложников

6 августа, 2020, 22:01

Мужчина, захвативший отделение банка во французском городе Гавр, освободил нескольких заложников

Об этом сообщает французское радио France Info, передает РБК-Украина.

Сейчас в захваченном банковском отделении находятся трое заложников.

По данным полиции, сначала из отделения банка удалось сбежать 53-летнему мужчине, а затем нападающий отпустил еще трех заложников.

На место происшествия уже прибыли несколько автомобилей со спецназом.

Напомним, сегодня вечером вооруженный мужчина захватил отделение банка в Гавре. Сначала французские СМИ со ссылкой на правоохранителей писали о 5 заложниках.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb