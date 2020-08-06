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Espreso.tvМирВо Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке


фото: Twitter
Вечером 6 августа во французском городе Гавр вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в отделении банка

Об этом сообщает французское издание Lefigaro, передает РБК-Украина.

По данным правоохранителей, информации о травмировании заложников пока не поступало. Предварительно, нападающий взял в заложники 5 человек. У мужчины есть несколько требований, но пока он их не предъявлял.

Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города. Захваченное банковское отделение находится вблизи от городского полицейского участка.

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