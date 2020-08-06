Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в банке

6 августа, 2020, 20:53

Вечером 6 августа во французском городе Гавр вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников в отделении банка

Об этом сообщает французское издание Lefigaro, передает РБК-Украина.

По данным правоохранителей, информации о травмировании заложников пока не поступало. Предварительно, нападающий взял в заложники 5 человек. У мужчины есть несколько требований, но пока он их не предъявлял.

Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города. Захваченное банковское отделение находится вблизи от городского полицейского участка.

Braquage et prise d'otages dans une banque du #Havre : dans l'attente de l'intervention, le périmètre de sécurité est encore élargi de 50 mètres pic.twitter.com/O67H81Elcf - MC Nouvellon (@macha_mcn) August 6, 2020

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