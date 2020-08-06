Медведев пригрозил Беларуси "печальными последствиями" ухудшение отношений с РФ
6 августа, 2020, 12:19
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российско-белорусские отношения стали "мелкой разменной монетой" в ходе президентских выборов в Беларуси
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, Союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании", - сказал экс-президент РФ
Он считает, что это "часть политической технологии - вылепить образ врага".
"С помощью образа врага добиться политического результата. Это вызывает не только чувство обиды. Это очень печально. И последствия этого будут печальные", - сказал Медведев.
- 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента, оно продлится до 8 августа, 9 число - основной день выборов.
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