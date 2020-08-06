Хмельницкая ОГА перешла на закрытый режим работы из-за 2 случаев COVID-19

6 августа, 2020, 18:20

В Хмельницкой областной государственной администрации у двух сотрудников подтвердили инфицирование коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что выявлены 2 случая заболевания у работников аппарата ОГА.

"Сейчас проведеноы ПЦР-тестирование работников ОГА, контактные лица помещены на самоизоляцию. Проводятся мероприятия по дезинфекции в помещении, работа учреждения переведена в закрытый режим", - говорится в сообщении.

У работников исполнительного аппарата Ивано-Франковского областного совета обнаружили коронавирусную инфекцию.