Хмельницкая ОГА перешла на закрытый режим работы из-за 2 случаев COVID-19
6 августа, 2020, 18:20
В Хмельницкой областной государственной администрации у двух сотрудников подтвердили инфицирование коронавирусом
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Там отметили, что выявлены 2 случая заболевания у работников аппарата ОГА.
"Сейчас проведеноы ПЦР-тестирование работников ОГА, контактные лица помещены на самоизоляцию. Проводятся мероприятия по дезинфекции в помещении, работа учреждения переведена в закрытый режим", - говорится в сообщении.
- У работников исполнительного аппарата Ивано-Франковского областного совета обнаружили коронавирусную инфекцию.
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