Форвард "Зари" решил продолжить карьеру в чемпионате Сербии

6 августа, 2020, 19:28

Нападающий луганской "Зари" Неманья Иванович перешел в сербский "Златибор"

Об этом сообщает zoryafc.com в facebook.

Сербская команда уже внесла Ивановича в заявку на сезон и футболист успел сыграть один матч за "Златибор".

Неманья Иванович перешел в луганскую "Зарю" зимой 2019-го. В общем провел за украинский клуб 6 матчей, но результативными действиями отметиться не смог.

5 августа "Заря" подписала контракт с защитником израильского "Бейтара" Максимом Гречкина.