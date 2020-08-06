Форвард "Зари" решил продолжить карьеру в чемпионате Сербии
6 августа, 2020, 19:28
Нападающий луганской "Зари" Неманья Иванович перешел в сербский "Златибор"
Об этом сообщает zoryafc.com в facebook.
Сербская команда уже внесла Ивановича в заявку на сезон и футболист успел сыграть один матч за "Златибор".
Неманья Иванович перешел в луганскую "Зарю" зимой 2019-го. В общем провел за украинский клуб 6 матчей, но результативными действиями отметиться не смог.
- 5 августа "Заря" подписала контракт с защитником израильского "Бейтара" Максимом Гречкина.
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