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Espreso.tvСпортФорвард "Зари" решил продолжить карьеру в чемпионате Сербии

Форвард "Зари" решил продолжить карьеру в чемпионате Сербии


фото: zarya-lugansk.com
Нападающий луганской "Зари" Неманья Иванович перешел в сербский "Златибор"

Об этом сообщает zoryafc.com в facebook.

Сербская команда уже внесла Ивановича в заявку на сезон и футболист успел сыграть один матч за "Златибор".

Неманья Иванович перешел в луганскую "Зарю" зимой 2019-го. В общем провел за украинский клуб 6 матчей, но результативными действиями отметиться не смог.

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