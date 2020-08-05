 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Заря" нашла нового футболиста в чемпионате Израиля

"Заря" нашла нового футболиста в чемпионате Израиля


фото: beitarfc.co.il
Луганская "Заря" подписала контракт с защитником израильского "Бейтара" Максимом Гречкиным

Об этом сообщает официальный сайт " Бейтара ".

Футболист будет выступать в луганской команде на правах аренды. Контрактное соглашение подписано на один год с правом выкупа. Сумма возможного будущего трансфера не сообщается.

В текущем сезоне 24-летний Максим Гречкин провел 26 матчей и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость левого защитника составляет 350 тыс евро.

Футболист родился в Киеве, но имеет гражданство Израиля. В его активе один матч за молодежную команду этой страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать