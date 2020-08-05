"Заря" нашла нового футболиста в чемпионате Израиля

5 августа, 2020, 19:25

Луганская "Заря" подписала контракт с защитником израильского "Бейтара" Максимом Гречкиным

Об этом сообщает официальный сайт " Бейтара ".

Футболист будет выступать в луганской команде на правах аренды. Контрактное соглашение подписано на один год с правом выкупа. Сумма возможного будущего трансфера не сообщается.

В текущем сезоне 24-летний Максим Гречкин провел 26 матчей и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость левого защитника составляет 350 тыс евро.

Футболист родился в Киеве, но имеет гражданство Израиля. В его активе один матч за молодежную команду этой страны.

3 августа стало известно, что луганская "Заря" может усилиться 21-летним вингером киевского "Динамо" Денисом Янаковым.