"Заря" нашла нового футболиста в чемпионате Израиля
5 августа, 2020, 19:25
Луганская "Заря" подписала контракт с защитником израильского "Бейтара" Максимом Гречкиным
Об этом сообщает официальный сайт " Бейтара ".
Футболист будет выступать в луганской команде на правах аренды. Контрактное соглашение подписано на один год с правом выкупа. Сумма возможного будущего трансфера не сообщается.
В текущем сезоне 24-летний Максим Гречкин провел 26 матчей и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость левого защитника составляет 350 тыс евро.
Футболист родился в Киеве, но имеет гражданство Израиля. В его активе один матч за молодежную команду этой страны.
- 3 августа стало известно, что луганская "Заря" может усилиться 21-летним вингером киевского "Динамо" Денисом Янаковым.
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