Дела против Порошенко: апелляционный суд снял арест с коллекции картин
Об этом сообщает НВ со ссылкой на реестр судебных решений .
Арест на имущество был наложен в целях обеспечения их сохранности. 42 картины и одна литография являются вещественными доказательствами.
Адвокат Порошенко Игорь Головань подал апелляцию, в которой указал, что в этом деле нет обоснованного подозрения.
Он также подчеркнул, что данных о намерениях владельца продать или подарить картины нет.
Судьи решили удовлетворить апелляцию, так как обыск в музее имени Ивана Гончара был проведен в связи с наличием неотложного случая.
Судьи также считают, что инициатором ходатайства не была доведена законность ареста имущества.
Таким образом, указанное решение подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.
- 26 июня работники ГБР снова посетили музей Ивана Гончара в Киеве, где экспонируется выставка картин из коллекции семьи Порошенко, однако перед картинами следственных ждали решетку.
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