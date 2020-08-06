Дела против Порошенко: апелляционный суд снял арест с коллекции картин

6 августа, 2020, 13:31

Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции полотен пятого президента Петра Порошенко

Об этом сообщает НВ со ссылкой на реестр судебных решений .

Арест на имущество был наложен в целях обеспечения их сохранности. 42 картины и одна литография являются вещественными доказательствами.

Адвокат Порошенко Игорь Головань подал апелляцию, в которой указал, что в этом деле нет обоснованного подозрения.

Он также подчеркнул, что данных о намерениях владельца продать или подарить картины нет.

Судьи решили удовлетворить апелляцию, так как обыск в музее имени Ивана Гончара был проведен в связи с наличием неотложного случая.

Судьи также считают, что инициатором ходатайства не была доведена законность ареста имущества.

Таким образом, указанное решение подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.