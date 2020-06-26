Картины Порошенко: в музее Гончара "поместили за решетки" экспозицию
26 июня, 2020, 19:28
26 июня работники ГБР снова посетили музей Ивана Гончара в Киеве, где экспонируется выставка картин из коллекции семьи Порошенко, однако перед картинами следователей ожидали решетки
Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".
В пресс-службе партии пояснили, что картины за решетками - это перформанс.
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На презентации присутствовали Петр Порошенко с супругой Мариной. В обед в музей приехал следователь ГБР для "осмотра произведений искусства". Однако адвокат директора музея попросил показать постановление суда, согласно которому это можно делать. Следователь не смог показать постановление и покинул территорию музея.
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