 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКартины Порошенко: в музее Гончара "поместили за решетки" экспозицию

Картины Порошенко: в музее Гончара "поместили за решетки" экспозицию


фото: Європейська Солідарність
26 июня работники ГБР снова посетили музей Ивана Гончара в Киеве, где экспонируется выставка картин из коллекции семьи Порошенко, однако перед картинами следователей ожидали решетки

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

В пресс-службе партии пояснили, что картины за решетками - это перформанс.

Читайте также: Адвокаты Порошенко заявили, что ГБР "слепила" "дело картин" на основе Википедии

На презентации присутствовали Петр Порошенко с супругой Мариной. В обед в музей приехал следователь ГБР для "осмотра произведений искусства". Однако адвокат директора музея попросил показать постановление суда, согласно которому это можно делать. Следователь не смог показать постановление и покинул территорию музея.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать